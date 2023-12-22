شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 2023.. "الملك عبد الله الطبية" تزرع 57 قرنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح مركز صحة العين بمدينة الملك عبد الله الطبية عضو تجمع مكة المكرمة الصحي ممثلًا بقسم الشدفة الأمامية، في زراعة 57 حالة لقرنية العين للمرضى المستفيدين من خدماتها منذ بداية عام 2023 حتى الآن.

وزرع قسم الشدفة الأمامية أكثر من 600 حالة قرنية خلال السنوات العشر الماضية.

إمكانيات وأجهزة حديثة

ويقدم قسم الشدفة الأمامية العديد من الخدمات التخصصية، ضمن إمكانيات وأجهزة حديثة، وتشمل خدمات التقييم الشامل لحالة العين منها: قياس العيوب الانكسارية وتصوير طبقات القرنية وقياس سماكة القرنية، والفحص ثلاثي الأبعاد لأجزاء العين.

وكذلك فحص الشدفة الأمامية بالموجات فوق الصوتية، وقياس الطول المحوري للعين وإجراء قياسات العدسات الصناعية، وتقديم العلاج الطبي والجراحي لالتهاب القرنية الناشئ عن الميكروبات واضطرابات سطح العين.

علاوة على علاج العيوب الانكسارية المرتبطة ببروز القرنية، وعلاج عدم تساوي الدرجة الانكسارية في العينين واللابؤرية الناتجين عن العمليات الجراحية، وأخيرًا جراحات القرنية.