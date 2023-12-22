السعودية | جدة الأعلى حرارة بـ33 درجة.. والسودة الأدنى

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الجمعة، على بعض مدن المملكة؛ مشيرًا إلى أن جدة تسجل أعلى درجة حرارة بـ33 درجة مئوية، فيما تسجل السودة أدنى درجة حرارة بـ5 درجات مئوية.