السعودية | جدة الأعلى حرارة بـ33 درجة.. والسودة الأدنى

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن جدة الأعلى حرارة بـ33 درجة.. والسودة الأدنى والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
توقَّع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الجمعة، على بعض مدن المملكة؛ مشيرًا إلى أن جدة تسجل أعلى درجة حرارة بـ33 درجة مئوية، فيما تسجل السودة أدنى درجة حرارة بـ5 درجات مئوية.
وذكر مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، جدة 33 درجة مئوية، مكة المكرمة والقنفذة 32، شروره 28، المدينة المنورة 26 درجة مئوية.
وأضاف: كما تبلغ درجات الحرارة الكبرى على مدن الرياض والأحساء والعلا وينبع 25، أبها 22، الباحة 19، القريات 18، السودة 16 درجة مئوية.
وتابع: أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالآتي: السودة 5، طريف والقريات 7، الرياض وأبها 8، تبوك وبريدة 12، المدينة المنورة 15، مكة المكرمة 22، جدة 24 درجة مئوية.