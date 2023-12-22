انت الان تتابع كأس العلا للصقور: التسجيل للمشاركين في المسار الأول من 25 إلى 27 ديسمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 22 ديسمبر 2023, 12:58 مساءً

أعلن نادي الصقور السعودي عن مواعيد تسجيل المشاركين في المسار الأول بكأس العلا للصقور. وبيّن النادي أنه يستلزم المشاركين في المسار الأول المخصص للملاك والملاك المفتوح والمحترفين المحليين، تسجيل الصقور خلال فترة التسجيل من 25 إلى 27 ديسمبر، بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً حتى السادسة مساءً، في قاعة شويمة بقرية الفرسان، على طريق حائل بمحافظة العلا. ويتنافس الملاك والمحترفون المحليون في 24 شوطاً، حيث يوزع الكأس جوائزه على 10 فائزين من الملاك المحليين، و10 فائزين من المحترفين المحليين والملاك المفتوح، فيما يخصص المسار الثاني للصقور الحاصلة على أفضل توقيت زمني في الأشواط التأهيلية بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023، فيما ينقسم المسار الثالث إلى ستة أشواط للنخبة، ويخصص المسار الرابع لمسابقة المزاين، ويحتضن ستة أشواط للمحليين، وتم تخصيص جوائز تبلغ 10 ملايين و200 ألف ريال للمسار. ويأتي كأس العلا للصقور بالتعاون بين نادي الصقور السعودي والهيئة الملكية لمحافظة العلا، حيث خصصت له جوائز مالية تصل إلى 60 مليون ريال، موزعة على مسارات مختلفة تشمل مسابقتي الملواح والمزاين. وتنطلق فعاليات كأس العلا للصقور يومياً من 28 ديسمبر ولغاية 5 يناير بدءاً من 8:00 صباحاً، بينما يكون محبو التجارب المميزة على موعد مع مسابقة المزاين لاختيار أجمل صقر من 2 ولغاية 4 يناير 2024؛ بدءاً من 8:00 مساء حتى 10:00 ليلاً.

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