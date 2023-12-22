تراند اليوم : شاهد .. إيفانكا ترامب تزور موقع هجوم حماس المباغت على إسرائيل .. وتعلق: سمعت قصصًا تفطر القلب!

صحيفة الخليج 365: نشرت إيفانكا ابنة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب صورا لها أثناء زيارتها لإسرائيل، برفقة زوجها جاريد كوشنر.

وزارت إيفانكا وكوشنر مستوطنة كفار عزة القريبة من حي الشجاعية شمال قطاع غزة، وخلال زيارتهما للمستوطنة الواقعة بين نتيفوت وسديروت، سمع الزوجان أصوات المدفعية الإسرائيلية، ووصلا إلى مناطق متاخمة لقطاع غزة، حتى باتا على بعد كيلومتر واحد من الشجاعية، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت إيفانكا على حسابها في إنستغرام: "سمعت قصصًا تفطر القلب من الضحايا والعائلات والجنود"، مضيفة :" قلبي يمتلئ حزنا جراء مشاهدة آثار الهجوم الإرهابي الذي وقع في 7 أكتوبر".

وأضافت "الليلة وكل ليلة أصلي من أجل العودة الآمنة لجميع الرهائن وشفاء كل المصابين".

ورافق إيفانكا وزوجها، رئيس الكنيست أمير أوحانا، حيث التقوا المتبقين من سكان المستوطنة بعد فرار معظمهم جراء الحرب.