تراند اليوم : ‏‏شاهد: الملاكم الأميركي "جاريل ميلر" يعلن إسلامه وسط مؤتمر صحفي بالرياض

صحيفة الخليج 365: أعلن الملاكم الأمريكي جاريل ميلر إسلامه أثناء وجوده في المملكة، وذلك في مؤتمر صحفي بمناسبة نزال "اليوم الحاسم" الذي تستضيفه الرياض غدا السبت ضمن فعاليات موسم الرياض.

وعرضت قناة "الإخبارية" مقطع فيديو عبر حسابها على منصة "إكس" ، أعلن فيه ميلر إسلامه وذلك خلال مؤتمر صحفي قبل "اليوم الحاسم".