تراند اليوم : ‏‏شاهد: الملاكم الأميركي "جاريل ميلر" يعلن إسلامه وسط مؤتمر صحفي بالرياض

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صحيفة الخليج 365: أعلن الملاكم الأمريكي جاريل ميلر إسلامه أثناء وجوده في المملكة، وذلك في مؤتمر صحفي بمناسبة نزال "اليوم الحاسم" الذي تستضيفه الرياض غدا السبت ضمن فعاليات موسم الرياض.
وعرضت قناة "الإخبارية" مقطع فيديو عبر حسابها على منصة "إكس" ، أعلن فيه ميلر إسلامه وذلك خلال مؤتمر صحفي قبل "اليوم الحاسم".
وقال لاعب الملاكمة الأمريكي جاريل ميلر في الفيديو:" أود أن أقول في البداية الحمد لله أعلن إسلامي، لقد سئمت من هؤلاء الملاكمين طوال الأسبوع.. أنا مرهق ولكن مستعد لملاكمتهم، وأود أن أعرف من سأسدد له اللكمة الأولى.. أنا أرى أن الملاكمة نعمة مذهلة تم منحها لنا".