تراند اليوم : شاهد: مسن فلسطيني يكشف حجم معاناة النازحين من غزة بين البرد والجوع

صحيفة الخليج 365: كشف مسن فلسطيني عن حالة الجوع المنتشرة بين النازحين في قطاع غزة نتيجة الحرب بين إسرائيل وحماس منذ 7 أكتوبر الماضي.

ينامون في العراء

وقال المسن لقناة "العربية": "كان الله في عون اللي معه أطفال وأولاد صغار في هذا البرد، بيناموا في العراء".

ماشيين بالمشقة

وتابع "بالمشقة ماشيين حالنا.. بنستنى نروح على بيوتنا كل دقيقة بدقيقة وساعة بساعتها".

وأضاف "احنا ما بدنا لا أكل ولا شرب.. بس بدنا نرجع على دورنا ونقعد فيها بأمن وأمان".

حجم المساعدات للأسرة

وأوضح المسن الفلسطيني أن المساعدات الغذائية التي تصل لعائلة مكونة من 6 أفراد تتكون من علبتي فول وعلبة لبنية وزجاجتين من الماء.