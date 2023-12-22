شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في التشيك: لا مواطنين سعوديين في منطقة حادث إطلاق النار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السفارة السعودية في جمهورية التشيك، اليوم الجمعة، عدم وجود مواطنين سعوديين في منطقة حادث إطلاق النار الذي وقع في العاصمة براغ، والذي أودى بحياة العديد من الأشخاص.

وقالت السفارة في بيان لها عبر منصة "إكس": "إشارةً لحادث إطلاق النار الذي وقع في براغ عاصمة جمهورية التشيك، وتسبّب بوقوع عددٍ من الضحايا والمصابين، تفيد السفارة بأنه وبالتواصل مع الجهات المعنية فقد تبيّن عدم وجود مواطنين سعوديين في منطقة الحادث".

حوادث إطلاق النار في التشيك

وأعربت السفارة عن بالغ تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية التشيك حكومةً وشعباً إثر هذا الحادث، مع تمنياتها الصادقة بالشفاء العاجل للمصابين.