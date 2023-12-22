شكرا لقرائتكم خبر عن أهم المحاور الرئيسية للاستراتيجية الجديدة للهيئة العامة لتنظيم الإعلام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، مساء الاثنين الماضي، استراتيجية وهوية الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، عقب صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة.

وتشمل الاستراتيجية أربعة محاور رئيسية:

الإطار التنظيمي

تطوير حوكمة عمل القطاع الإعلامي.

مراجعة لوائح فسح وتصنيف المحتوى.

تطوير إصدار التراخيص الإعلامية المواءمة مع الجهات الشريكة.

الامتثال والرقابة

حماية المستهلكين من المحتوى الذي لا يتوافق مع القيم الوطنية والمجتمعية.

إنفاذ الأنظمة لضمان بيئة إعلامية خالية من التجاوزات.

استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في متابعة ورقابة المحتوى المخالف.

تطوير قطاع الإعلام

التحفيز والتمكين.

تعزيز المشاركة في الاقتصاد الوطني.

التميز المؤسسي

تطوير هيكل تنظيمي ممكن يتسم بالكفاءة والفعالية.

تحديد الاختصاصات وبناء مؤشرات الأداء.

كلمة وزير الإعلام

وعبر وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، من خلاله حسابه الرسمي على منصة "إكس"، عن رأيه بإطلاق الاستراتيجية الجديدة قائلًا:

"في خطوة جديدة نستكمل بها مسيرة التطور الإعلامي؛ سعدت وزملائي بإطلاق إستراتيجية الهيئة العامة لتنظيم الإعلام" والتي تسعى إلى: