شكرا لقرائتكم خبر عن "تراحم" توفر كسوة الشتاء لـ 270 أسرة في الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشنت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمنطقة الحدود الشمالية، اليوم الجمعة، مشروع (شتائهم دافئ) لتأمين احتياجات الأسر المستفيدة من اللجنة من وسائل التدفئة والملابس الشتوية، وغيرها من الوسائل التي يتم توفيرها للفئة المستفيدة.

كسوة الشتاء للأسر

وأوضح المدير التنفيذي للجنة مطلق الشمري، أن الحملة تستهدف تأمين كسوة الشتاء للأسر المستفيدة البالغ عددهم 270 أسرة، بمبلغ 130,100 ريال، مشيراً إلى أن اللجنة تقوم بالحملة انطلاقاً من مبدأ التكافل الاجتماعي.

وأكد أن اللجنة تسعى من خلال هذا المشروع إلى توفير احتياجات الأسر المستفيدة من اللجنة خلال فصل الشتاء، بما يضمن لهم الدفء والراحة، وبما يساهم في رفع مستوى معيشتهم.

ودعا الشمري المواطنين والمقيمين إلى المساهمة في دعم المشروع من خلال التبرع بأموال أو ملابس أو أي احتياجات أخرى تساهم في إنجاحه.

وقال رئيس اللجنة ثامر المهوس أن الحملة تأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية الرئيس الفخري للجنة، في إطار اهتمامه العميق بسلامة ورفاهية سكان المنطقة، وحرصه على تقديم الدعم والمساعدة للمتضررين وتخفيف معاناتهم جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات.