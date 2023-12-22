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السعودية | رسمياً.. اشتراط الحصول على ترخيص لتقديم الاستشارات والتحليلات العقارية

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

نشرت الجريدة الرسمية اليوم، تفاصيل قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للعقار المتضمن الموافقة على اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية.

 

واشترطت اللائحة حصول من يقدم خدمات الاستشارات او التحليلات المتصلة بالشأن العقاري، على ترخيص رسمي، وتضمنت شروط الحصول على الترخيص، حمل المتقدم شهادة جامعية في التخصصات ذات العلاقة اضافة لخبرات في المجال.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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