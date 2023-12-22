السعودية | رسمياً.. اشتراط الحصول على ترخيص لتقديم الاستشارات والتحليلات العقارية

واشترطت اللائحة حصول من يقدم خدمات الاستشارات او التحليلات المتصلة بالشأن العقاري، على ترخيص رسمي، وتضمنت شروط الحصول على الترخيص، حمل المتقدم شهادة جامعية في التخصصات ذات العلاقة اضافة لخبرات في المجال.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع