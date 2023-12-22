السعودية | رسمياً.. اشتراط الحصول على ترخيص لتقديم الاستشارات والتحليلات العقارية

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن رسمياً.. اشتراط الحصول على ترخيص لتقديم الاستشارات والتحليلات العقارية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
نشرت الجريدة الرسمية اليوم، تفاصيل قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للعقار المتضمن الموافقة على اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية.
واشترطت اللائحة حصول من يقدم خدمات الاستشارات او التحليلات المتصلة بالشأن العقاري، على ترخيص رسمي، وتضمنت شروط الحصول على الترخيص، حمل المتقدم شهادة جامعية في التخصصات ذات العلاقة اضافة لخبرات في المجال.