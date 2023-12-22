شكرا لمتابعة خبر عن سعد الشثري يوضح الأحوال التي تجوز فيها المراهنة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء، الأحوال التي تجوز بها المراهنة .

وقال الشثري خلال لقائه على برنامج يستفتونك المُذاع على قناة الرسالة:” أن الأصل في المراهنات أنها إذا كانت فيما يكون وسيلة لنشر دين الإسلام ولزيادة القوة؛ فإنه تجوز المراهنة فيه.”

وأضاف :” أن ذلك يجوز إذا كان نزاعهم في في حكم شرعي فلا بأس أن يجعلوا عليه مثل ذلك، اما إذا لم يكن نزاعهم في حكم شرعي ولا فيما يعود على البدن بالقوة فإنه يمنع منه ولا يجوز أن يفعلوه.”