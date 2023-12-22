شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة ببراغ تؤكد على عدم وجود سعوديين بموقع إطلاق النار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت سفارة المملكة في جمهورية التشيك، اليوم الجمعة، على عدم وجود مواطنين سعوديين في منطقة حادث إطلاق النار الذي وقع أمس في العاصمة براغ وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين .

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس :” إشارةً لحادث إطلاق النار الذي وقع في براغ عاصمة التشيك، والذي تسبّب بوقوع عددٍ من الضحايا والمصابين.

وتفيد السفارة أنه وبالتواصل مع الجهات المعنية فقد تبيّن عدم وجود مواطنين سعوديين في منطقة الحادث.

كما أعربت عن بالغ تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية التشيك حكومةً وشعباً إثر هذا الحادث، مع تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

يُذكر أن الشرطة وهيئة الطوارئ في العاصمة التشيكية، قالت في وقتٍ سابق أن مسلحاً قتل ما لا يقل عن 15 شخصاً وأصاب ما لا يقل عن 24 آخرين في إحدى جامعات براغ، قبل أن يتم القضاء عليه.