انت الان تتابع "وثوق للتقنيات" شريك موثوق لدى زوهو لحلول الأعمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
22 ديسمبر 2023, 1:59 مساءً
أعلنت وثوق للتقنيات، توقيع شراكة أعمال جديدة، الثلاثاء الماضي 19 ديسمبر 2023، مع شركة زوهو لحلول الأعمال، التي تعدّ من الشركات الرائدة في وادي السيليكون منذ أكثر من 25 عاماً، لاتباعها نهجاً خاصاً في بناء المنتجات والحلول التقنية، عبر مجموعة من البرامج الفريدة التي تقدمها لقطاع الأعمال وتساهم في تحسين وتغيير السياسات والمنهجية التي تعمل بها المؤسسات والشركات من مختلف القطاعات، بما يحقق لها زيادة في الإنتاجية والتعاون.
وتهتم "زوهو" أثناء تصميم منتجاتها بمختلف القطاعات وأحجام الشركات، وتحترم خصوصية عملائها، لتصبح اليوم وثوق للتقنيات شريكًا موثوقًا لدى زوهو لحلول الأعمال في المملكة العربية السعودية.
ونشر حساب وثوق للتقنيات عبر "تويتر" عن هذه الشراكة التي ستكشف الستار عن حقبة جديدة من الابتكار والتبادل المعرفي بين وثوق للتقنيات وزوهو، والتي تؤكد على التزام وثوق للتقنيات الدائم في دعم الابتكار والتقنية وريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية..
وقال الفريق التنفيذي في وثوق للتقنيات، إن هذه الشراكة بين الطرفين، ستمكن من تزويد العملاء والجهات المعنية بأفضل المنتجات والحلو في السوق العالمي وستكشف عن مرحلة جديدة من الابتكار وتبادل المعرفة بين وثوق للتقنيات وزوهو لحلول الأعمال، مدعومة بخبرتنا الفنية الرائدة في قطاع تقنية المعلومات.
وأعرب الفريق التنفيذي لوثوق للتقنيات عن فخرهم بهذه الشراكة وشكرهم لمنسوبي شركة زوهو لحلول الأعمال لحرصهم واهتمامهم المباشر على إتمام هذه الشراكة، بما يتسق مع ما تشهده المملكة من تطورٍ ونموٍ على كافة أصعدة، وبما يزهو به القطاع التقني من دعمٍ وتمكين، وعلى ما يحظى به القطاع من رعايةٍ كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.
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