"الإبراهيم" يستعرض مع وزير التجارة العُماني فرص التعاون الاستثماري

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محمد بن مسعود - الدمام - التقى وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل بن فاضل الإبراهيم في العاصمة العُمانية مسقط، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني قيس بن محمد اليوسف.

وشهد اللقاء بحث فرص التعاون الصناعي والتجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين، وآخر التطورات ذات الاهتمام المشترك.

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