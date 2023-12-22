تراند اليوم : صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل جديدة حول تصفية زعيم فاغنر في روسيا.. وهوية مخطط تفجير طائرته

صحيفة الخليج 365: كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن قائد مجموعة فاغنر الروسية، يفغيني بريغوجين، قٌتل بتخطيط من شخص مقرب من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

التخلص من زعيم فاغنر

ونقلت الصحيفة، عن ضابط مخابرات روسي سابق قوله، أن الذراع الأيمن لبوتين، وهو نيكولاي باتروشيف، أصدر أوامر لمساعده بالمضي قدمًا في ترتيب عملية للتخلص من بريغوجين، بعد إعلانه التمرد على القيادة في موسكو.

اطلاع بوتين على الخطط

وكشفت وكالات استخبارات غربية أن بوتين اطّلع على تلك الخطط في وقت لاحق ولم يعترض عليها.

خطة واضحة وقال موات لارسن، رئيس محطة وكالة المخابرات المركزية السابق، إن "بريغوجين ربما بدا حُرا، في حين أنه كان في الواقع مراقبا عن كثب".

وتابع "خطة بوتين كانت واضحة، وهي إبقاء الرجل الذي قٌضي عليه بالموت يمشي حتى يتمكنوا من معرفة ما حدث بالضبط".

التمرد

ولفت إلى أن التمرد كشف عن صدع عميق في نظام بوتين لإدارة البلاد، فضلا عن عدم الرضا في الجيش، الذي لم يفعل الكثير لمعارضة مسيرته.

قنبلة في الطائرة وبعد عدة أسابيع من تمرده، وفي أعقاب جولته عبر أفريقيا، كان بريغوجين ينتظر في مطار موسكو بينما أنهى مفتشو السلامة فحص الطائرة. وقال مسؤولون في أجهزة المخابرات الغربية إنه خلال هذا التأخير تم وضع قنبلة صغيرة تحت جناح الطائرة، حسبما ذكرت الصحيفة.

وغادرت الطائرة بعد الساعة الخامسة مساءً، ووصلت إلى ارتفاع 28 ألف قدم، ولكن بعد أكثر من نصف ساعة، فقدت ارتفاعها بسرعة وتحطمت بالقرب من قرية كوزنكينو، ما أسفر عن مقتل بريغوجين وآخرين.