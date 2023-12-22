تراند اليوم : بالفيديو: استشاري سعودي يكشف أفضل 8 أنواع من الشاي كمشروبات صحية للشتاء

صحيفة الخليج 365: كشف أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني، الدكتور محمد الأحمدي، عن أفضل 8 مشروبات صحية ساخنة للشتاء، وتم التوصية بها من مؤسسات طبية وصحية عالمية.

وقال خلال حديثه عبر قناة السعودية، أن هذه المشروبات تتمثل في "الشاي بالزنجبيل الطازج، شاي الفواكة أي نوع منها، الشاي بالنعناع الطازج"، مشيرا إلى أن أفضل نعناع يمكن الحصول عليه في العالم موجود في المدينة المنورة.

وأضاف: "من المشروبات أيضا الشيكولاتة الطبيعية الساخنة يتم تذويبها وتسخينها ثم يتم إضافة الماء أو الحليب، القهوة، الليمون الساخن، الشاي الأخضر".