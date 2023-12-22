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تراند اليوم : بالفيديو: استشاري سعودي يكشف أفضل 8 أنواع من الشاي كمشروبات صحية للشتاء

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صحيفة الخليج 365: كشف أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني، الدكتور محمد الأحمدي، عن أفضل 8 مشروبات صحية ساخنة للشتاء، وتم التوصية بها من مؤسسات طبية وصحية عالمية.

وقال خلال حديثه عبر قناة ، أن هذه المشروبات تتمثل في "الشاي بالزنجبيل الطازج، شاي الفواكة أي نوع منها، الشاي بالنعناع الطازج"، مشيرا إلى أن أفضل نعناع يمكن الحصول عليه في العالم موجود في المدينة المنورة.

وأضاف: "من المشروبات أيضا الشيكولاتة الطبيعية الساخنة يتم تذويبها وتسخينها ثم يتم إضافة الماء أو الحليب، القهوة، الليمون الساخن، الشاي الأخضر".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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