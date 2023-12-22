شكرا لقرائتكم خبر عن 8 اشتراطات لمقدمي خدمات الاتصالات والحوسبة السحابية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، تنظيمات الإسناد لمقدمي خدمات الاتصالات والحوسبة السحابية، والتي تتضمن 8 اشتراطات ومتطلبات لمقدم الخدمة، إذ لا يتم الإسناد إلا بموجب عقد.

وتهدف التنظيمات إلى تعزيز المنافسة العادلة وحماية حقوق المستخدمين، وضمان جودة الخدمات المقدمة.

خدمات الاتصالات والحوسبة السحابية

واشترطت الهيئة في مقدم الخدمة، أن يتوفر في العقد الحد الأدنى من الأحكام الواجب توافرها في عقد الإسناد، والتحقق من توافر الصلاحيات والمتطلبات والتصاريح والموافقات النظامية لدى الطرف الآخر قبل إسناد المهام إليه.

وأوضحت أن هذه الصلاحيات تتمثل في التحقق من السجل التجاري، والتراخيص، والشهادات، والموافقات، وغيرها، وضمان احتوائه على أنشطة الاتصالات إذا كانت الأعمال محل الإسناد خدمات اتصالات أو تتعلق بها مثل: نشاط البنية التحتية للاتصالات فيما يخص أعمال تركيب وصيانة الشبكات.

وتلزم الهيئة بالتحقق من الكفاءة والأهلية والملاءة المالية والقدرة الفنية للطرف الآخر قبل التعاقد معه، وحفظ وأرشفة العقد عند إبرامه والاحتفاظ به بعد انتهائه لمدة لا تقل عن «12» اثني عشر شهرا ميلاديا.

وأوجبت الهيئة على مقدم الخدمة المتابعة الدورية للأعمال المسندة للطرف الآخر، والتحقق من التزامه بأحكام العقد وبهذه التنظيمات لمدة لا تقل عن «3» ثلاثة أشهر على الأقل.

خدمات الحوسبة السحابية

ومنعت الهئية إسناد أي من المهام الجوهرية إلا بعد الحصول على عدم ممانعة الهيئة المسبقة على الإسناد، وإذا انقضى «15» خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إبلاغ الهيئة دون صدور قرار منها فإن ذلك يعدّ قرارًا ضمنيًا بالموافقة على الاستثناء من أحكام هذا الفقرة.

وحددت الهيئة المهام الجوهرية والتي يكون لها تأثير على المصلحة العامة، أو ينتج عنها تأثير محتمل على المستخدم أو بياناته أو مصالحه، أو تؤثر على إلتزامات مقدم الخدمة أو أدائه أو سمعته أو أرباحه.

وتتضمن أيضًا أن تحد تلك المهام من المنافسة أو تمنعها أو تقلل من فعاليتها في قطاع الاتصالات، إذا كانت تلك المهام ذات أثر مباشر أو غير مباشر على مستوى خدمات الاتصالات أو خدمات الحوسبة السحابية أو الخدمات ذات العلاقة. ​

المهام الجوهرية تتضمن 12 خدمة

وأوضحت الهيئة أن المهام الجوهرية تتضمن، 12 خدمة تتمثل في تأسيس وبيع بطاقات الاتصال، وتسويق خدمات الاتصالات عبر موزعين أو مندوبين أو وكلاء أو منصات رقمية، وخدمات استقطاب الموظفين - باستثناء وظائف الإدارة العليا، وخدمات التوظيف بالإعارة «Secondment»، والخدمات الاستشارية، وخدمات الحراسة والأمن.

وتشمل المهام أيضًا، أعمال البرمجة باستثناء المتعلقة بتطوير وتشغيل الأنظمة الحساسة، وترتيبات تتضمن بيانات مالية «مثل إسناد مهام محاسبية»، وترتيبات الأرشفة للوثائق والمحفوظات - ما عدا الوثائق المصنفة وفق تصنيف مكتب البيانات الوطني كوثائق سرية، وإصلاح وصيانة المحركات والأنظمة وأجهزة تخزين المعلومات الثابتة والمحمولة، وتركيب وتمديد شبكات التلفزيون وأجهزة استقبال الأقمار الصناعية، ومعدات الاتصالات.