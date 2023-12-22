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تداولت رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي تكشف عن ردة فعل زوج مقيم بعدما رفضت زوجته نقل كفالته باسمها، وأثارت استفسارات المتابعين حول حقوقها في طلب الخلع.
وذكرت المواطنة، التي تبلغ من العمر 34 عامًا ومتزوجة من شخص غير سعودي، أنها رفضت طلب زوجها بنقل الكفالة من الشركة إلى اسمها بعد مرور 5 أشهر على زواجهما. وعلى إثر ذلك، أبدى الزوج غضبه وقال لها عبارات تشير إلى رغبته في استغلالها، مثل “أنت ما تلزميني روحي لبيت أهلك”.
وتساءلت المواطنة في رسالتها عن حقها في طلب الخلع بسبب هذا السلوك، حيث يظهر واضحًا أن زوجها يسعى للاستفادة منها.
كانت هذه تفاصيل خبر مواطنة رفضت نقل كفالة زوجها المقيم ففاجئها بردة فعله ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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