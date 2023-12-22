شكرا لقرائتكم خبر عن بينها المدينة المنورة.. هطول أمطار على 3 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يستمر هطول الأمطار، وأجواء الطقس الشتوي على مناطق المملكة، إذ هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة أملج والمراكز التابعة لها ، سالت على إثرها بعض الأودية و الشعاب.

وفي منطقة المدينة المنورة هطلت ظهر اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة، فيما لا تزال الفرصة مهيّأة لهطول مزيد من الأمطار.

الطقس في مناطق السعودية

كما هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة تبوك شملت، محافظة تيماء، ومراكز البديعة، والظلفة، ونعمي التابعة للمنطقة.

كما هطلت مساء أمس أمطار على مركزي شقري، وبجدة.

الطقس في الشرقية

وتشهد الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية تقلبات جوية بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مساء اليوم الجمعة، على حفر الباطن وقرية العليا والخفجي والنعيرية.

وتشير التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار خفيفة على المنطقة الشرقية تتضمن مناطق (الجبيل – الدمام – بقيق - الأحساء ) من يوم السبت إلى يوم الأحد.

وقال محلل الطقس في المركز الوطني عقيل العقيل، إن اليوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر يكون أول أيام فصل الشتاء فلكياً، وبداية الانقلاب الشتوي.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "اليوم" أن أجواء المملكة ستتأثر بحالة جوية تتمثل في هطول أمطار خفيفة على معظم مناطق المملكة الشمالية والشمالية الغربية والمنطقة الغربية وشمال المنطقة الشرقية وتستمر حتى نهاية الأسبوع القادم.

حالة الطقس في الشرقية

كما أن هناك تفاوت وتباين في درجات الحرارة ما بين الارتفاع والانخفاض، بسبب الكتلة الهوائية الباردة مع نشاط الرياح الجنوبية الدافئة والتي رفعت نسبياً من درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

هذا ويهيب الدفاع المدني بالجميع، مؤكدا ضرورة أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.