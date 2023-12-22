شكرا لقرائتكم خبر عن لائحة جديدة لإصدار التراخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي اللائحة المنظمة للعلاقة بين المركز والجهات المشرفة فنيًا على الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بهدف الموافقة على تأسيس الجمعيات والمؤسسات، الإشراف والرقابة على أنشطتها، والعمل على تطويرها.

وحدد المركز إجراءات إصدار الترخيص للجمعية أو المؤسسة بعد تقدم طالب أو طالبي تأسيسها - عبر النظام الإلكتروني -.

إجراءات إصدار الترخيص

يتولى المركز دراسة طلب التأسيس والتحقق من استيفائه لمتطلبات النظام واللائحة التنفيذية - وما يصدر بمقتضاهما -، ومن ثم يتخذ المركز حياله أحد هذين الإجراءين إما إحالة الطلب - عبر النظام الإلكتروني - إلى الجهة المشرفة لدراسته وفقًا لاختصاصها، أو رفضه لعدم استكمال أي متطلب، وإبلاغ صاحب الطلب باستكماله.

وألزم المركز الجهة المشرفة على نشاط المؤسسة أو الجمعية بالتأكد من استيفاء الطلب للمتطلبات الفنية، ودراسته وفقًا لاختصاصاتها، ومن ثم تتخذ الجهة المشرفة حياله - خلال مدة لا تتجاوز «10» أيام - إحدى الإجراءات الآتية؛ الرد على الطلب بالموافقة، إعادة الطلب لاستكمال متطلب أو إجراء معين، أو الرفض مع ذكر المبررات.

وأوضح المركز أن انتهاء المدة المحددة أعلاه دون اتخاذ الجهة المشرفة أيًّا من الإجراءات المحددة في هذه المادة يُعَدّ بمنزلة موافقة الجهة المشرفة على طلب التأسيس.

إجراءات الجهة المختصة

وبعد استكمال الجهة المشرفة الإجراءات المحددة يحق للمركز أن يحيل طلب الموافقة على استكمال إجراءات التأسيس إلى الجهة المختصة عبر النظام الإلكتروني، أو إبلاغ صاحب الطلب برفض الطلب ومبرراته.

ونصت اللائحة أن تتولى الجهة المختصة - المحال إليها طلب التأسيس دراسة الطلب والتأكد من استيفائه لاشتراطاتها ومتطلباتها الأمنية، ومن ثم تتخذ الجهة المختصة حياله - خلال مدة لا تتجاوز «10» أيام - إحدى الإجراءات التالية إما الرد بالموافقة أو إعادة الطلب لاستكمال متطلب أو إجراء معين أو الرفض مع ذكر المبررات.

الموافقة النهائية

ويصدر بذلك المركز بعد استكمال الجهة المختصة الإجراءات المحددة الموافقة النهائية على طلب التأسيس والترخيص للجمعية أو المؤسسة، وتزويد صاحب الطلب بوثيقة الترخيص وإبلاغه بأن الجمعية أو المؤسسة قد اكتسبت الشخصية الاعتبار ية أو صاحب الطلب برفع طلب جديد بعد استكمال متطلبات الجهة المختصة، وذلك وفقًا لما يقدره المركز بالاتفاق مع الجهة المختصة، أو رفض الطلب بشكل نهائي، مع ذكر المبررات.

أهمية اللائحة

تأتي هذه اللائحة في إطار جهود المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في تطوير وتنظيم العمل في هذا القطاع، وتعزيز التعاون بين المركز والجهات المشرفة فنيًا على الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يضمن سلامة إجراءات التأسيس والإشراف والرقابة على أنشطتها.