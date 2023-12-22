شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل أعماله الإنسانية في 4 دول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة في اليمن.

وجرى خلال شهر نوفمبر 2023 م في محافظة حجة ضخ 3.443.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 35.013.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ 308 نقلات مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وتنفيذ 9 حملات للرش اليرقي. فيما جرى في محافظة صعدة ضخ 300.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 300.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 30.100 فرد.

ووزع المركز أمس الأول، 1.364 قسيمة شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة في مناطق البقاع الغربي وبيروت وطرابلس وحاصبيا ومرجعيون بجمهورية لبنان، استفاد منها اللاجئون السوريون والفلسطينيون والمجتمع المستضيف، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع الكسوة الشتوية في لبنان (كنف) للعام 2023.

توزيع أغذية

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 500 سلة غذائية في محافظة مدق بولاية جلمدج في جمهورية الصومال الفيدرالية، استفاد منها 3.000 فرد من الفئات الأشد احتياجاً، وذلك ضمن مشروع التدخلات المنقذة للحياة للأمن الغذائي في الصومال

ووزّع المركز أمس الأول 800 كرتون تمر للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية كرري بولاية الخرطوم في جمهورية السودان، استفاد منها 5.367 فردًا، وذلك ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في جمهورية السودان.