شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يبحث التطورات الإقليمية والدولية مع رئيس الوزراء البريطاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع، بمقر الحكومة البريطانية في لندن اليوم، رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

ونقل سمو وزير الدفاع خلال اللقاء لدولته تحيات قيادة المملكة -أيدها الله-، فيما حمل دولته تحياته لقيادة المملكة.

التطورات الإقليمية والدولية

كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين والتطورات الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبد العزيز بن سيف.

فيما حضره من الجانب البريطاني مستشار الأمن القومي تيم بارو، والسكرتيرة الخاصة لرئيس الوزراء للشؤون الخارجية فيونا ماكيلوهام، ومستشار رئيس الوزراء للسياسات الخارجية جون بيو، ونائب مستشار الأمن القومي ماثيو كولينز.​