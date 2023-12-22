شكرا لمتابعة خبر عن العقيل : اليوم أطول نهار وأقصر ليل بالمملكة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل ، عن اليوم الجمعة هو موعد الدخول الفعلي لفصل الشتاء .

وقال العقيل خلال مداخلة هاتفية : ” اليوم الجمعة 22 ديسمبر هو دخول الانقلاب الشتوي ، وتتعامد الشمس مباشرة على مدار الجدي ، وهذه علامة فعلية لدخول فصل الشتاء فلكياً” .

كما أشار العقيل إلى هذا اليوم سيكون أطول نهار في نصف الكرة الأرضية الجنوبي وأقصر ليلة في نصف الكرة الشمالي والمملكة .