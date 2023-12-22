شكرا لمتابعة خبر عن معلم فرنسي تعلق بالمملكة وتعلم اللغة العربية وارتدى الثوب .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف المعلم الفرنسي وليام بوي عن قصة تعلقه بالثقافة السعودية ، معرباً عن استماعه بتواجده فيها واهتمامه ليصبح فرداً منها .

وقال وليام خلال لقائه التليفزيوني : ” عندما حصلت على فرصة أن أتواجد في السعودية لم أتردد أبداً ، والآن أصبح أدرس اللغة الفرنسية للشعب السعودي ، مؤكداً على أن المملكة أفضل دولة تمثل العرب” .

وأشار إلى أنه بدأ بتعلم اللغة العربية من خلال القنوات التليفزيونية والروايات وقراءة الشعر للمتنبي ولقائه بالبدو ، حيث تعلم منهم كيفية ارتداء البشت والثوب والشماغ .

وبسؤاله عن الصفات التي وجدها في المملكة تميزها عن غيرها ، أجاب : ” الجمال والأمان ، فقد تركت اللابتوب وهاتفي على مكتبي في أحد المرات وعند عدت وجدت كل شئ في مكانه ، موضحاً أنه هذا الموقف لا يحدث إلا في المملكة فقط .

واختتم حديثه عن الطلاب السعوديين ، قائلاً : ” يريدون أن يتعلموا الفرنسية والتحدث بها كالفرنسين ، فهم مجتهدون وممارسون جيدون للغة ، وأنا أعمل على مساعدتهم للنطق الصحيح” .