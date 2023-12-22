شكرا لمتابعة خبر عن وزير الدفاع ورئيس الوزراء البريطاني يبحثان العلاقات الإستراتيجية بين البلدين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بحث وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي، الأمير خالد بن سلمان، مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، العلاقات بين البلدين.

وأوضح الأمير خالد بن سلمان:” بتوجيه من سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- التقيت دولة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وتشرفت بنقل تحيات قيادة المملكة -أيدها الله-“.

كما استعرض خلال اللقاء مع رئيس الوزراء البريطاني العلاقات الإستراتيجية بين البلدين والتطورات الإقليمية والدولية.