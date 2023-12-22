شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن قفزة كبيرة للدولار في مصر اليوم الجمعة عند هذا المستوى الجديد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الاحوال المدنية تعلن عن عقوبة قاسية بحق كل أب يستخدم أحد هذه الاسماء الممنوعة لتسمية المواليد الجدد

بمتابعتينا للوضع الاقتصادي في مصر، نجد أن متوسط سعر الدولار في الأسواق المصرية، اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023، ظل ثابتًا وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري. حيث بلغ سعر الدولار في البنوك نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، مع استمرار التداول حول هذه المستويات في شركات الصرافة.

قفزة كبيرة للدولار في مصر اليوم الجمعة

تأتي هذه الأحداث في ظل ترقب المتعاملين لقرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، حيث أعلن البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، وهو ما توقعه الخبراء في استطلاعات للرأي.

وفيما يتعلق بالسوق الموازية “السوداء”، يظل سعر الدولار فيها مستقرًا على مستويات سابقة. وفي نطاق ذلك، تشير لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إلى تباطؤ في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتراجع في معدل التضخم الإجمالي في الشهرين الأخيرين.

من جهة أخرى، يتوقع الخبراء أن تترقب الحكومة المصرية حتى بداية العام المقبل قبل اتخاذ أي إجراء ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، سواء كان ذلك رفع أسعار الفائدة أو تعويم الجنيه المصري.

في ختامه، يمكن القول إن متابعة تطورات الأسواق المالية في مصر تظل أمرًا حيويًا خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.