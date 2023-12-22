تراند اليوم : بالفيديو.. "محام" يكشف عن نسبة تكلفة رسوم رفع الدعوى القضائية

صحيفة الخليج 365: كشف المحامي إبراهيم المهيزع، عن نسبة تكلفة رسوم رفع الدعوى القضائية.

وقال خلال مقطع فيديو: " الرسوم تنقسم إلى قسمين، الأول رسوم القضايا ، والثاني رسوم الطلبات التي ليست قضية".

وتابع: "رسوم القضايا تبدأ من 5% وتتناقص حتى 2% ، فمثلا تطلب من 100 إلى 200 ألف تكون تكاليف القضية 5%، فمثلا ال 100 ألف التكاليف تكون 5 آلاف ريال ، ومن 200 إلى 500 ألف تكون التكاليف 4% ومن 500 ألف إلى مليون تكون التكاليف 3% ".

وأكمل: " أكثر من مليون تكون التكاليف 2%، وكلما زاد المبلغ تكون 2% ، فيما لا يتجاوز مليون ريال، فمثلا إذا طلب 500 مليون تكون نسبة 2% 10 مليون لكن النظام يقول لا تتجاوز المليون" .

وأضاف: "أما رسوم الطلبات فهي تختلف حسب كل طلب مثل الالتماس 10 والنقض 7".