شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير محمد بن بدر بن فهد بن سعد الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر، اليوم، صلاة الميت على صاحب السمو الأمير محمد بن بدر بن فهد بن سعد الأول آل عبد الرحمن آل سعود - رحمه الله - بجامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.

وأدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبد العزيز، وصاحب السمو الأمير متعب بن ثنيان بن محمد، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين.

كما أدى الصلاة مع سموه؛ صاحب السمو الأمير نواف بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، وصاحب السمو الأمير خالد بن مساعد بن عبد الرحمن، وصاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعود بن خالد بن محمد، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد.

كما أدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الملكي مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلطان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبد العزيز محافظ الطائف، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز.

كما أدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الأمير بدر بن فهد بن سعد الأول، وصاحب السمو الأمير عبد العزيز بن فهد بن سعد الأول، وصاحب السمو الأمير عبد العزيز بن بدر بن فهد بن سعد الأول، وصاحب السمو الأمير خالد بن بدر بن فهد بن سعد الأول، وعدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.