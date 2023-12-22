شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. أمطار على محافظة الوجه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم، أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من محافظة الوجه.

ويستمر هطول الأمطار، وأجواء الطقس الشتوي على مناطق المملكة.

الطقس في السعودية

في وقت سابق اليوم، هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة أملج والمراكز التابعة لها، سالت على إثرها بعض الأودية و الشعاب.

وفي منطقة المدينة المنورة هطلت ظهر اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة، فيما لا تزال الفرصة مهيّأة لهطول مزيد من الأمطار.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، كما شددت على ضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.