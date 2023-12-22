شكرا لقرائتكم خبر عن "المرور" تحصل على شهادة تميز عن "استبدال اللوحات" بملتقى الحكومة الرقمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصلت الإدارة العامة للمرور في ملتقى الحكومة الرقمية 2023 بمدينة الرياض، على شهادة تميز عن خدمة "استبدال اللوحات" ضمن منافسات جائزة الحكومة الرقمية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن فئة أفضل خدمة رقمية.

وتتيح خدمة "استبدال اللوحات" للأفراد إمكانية استبدال اللوحات التالفة والمفقودة، وطلب اللوحات بشعار مميز أو بشكل طولي دون الحاجة لزيارة مقار المرور.