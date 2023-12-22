تراند اليوم : شخص يكشف عن ردة فعله عندما رأى طليقته بالصدفة بعد مرور سنوات في مطعم ..ويعلق: حسيت بتأنيب الضمير لهذا السبب

صحيفة الخليج 365: كشف شخص خلال قصة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، عن ردة فعله عندما رأى طليقته بعد سنوات.

وروى الشخص في القصة، أنه طلب الطلاق من زوجته لأنها كانت ناكرة للعشرة، بالرغم أنه لم يقصر معها أبدًا، ولم يكن يرضيها أي شيء.

وأضاف: "وانفصلنا وكرهتها كره لا يعلمه إلا الله، من كثر ما أنا مغبون لأني ما قصرت معها بشيء أبدًا، لكن الحمدلله ما غلطت عليها لأني متبع هدى الإسلام" إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان".

وأشار المواطن إلى أنه بعد سنوات، تزوج مرة ثانية، و رزق بفتاة.

وقال: "طلعت أنا وزوجتي نتعشى، وسبحان الله بالمصادفة وجدتها داخل المطعم، وزاد وزنها وأصبحت غير جميلة ".