شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تنبيه هام لسكان هذه المناطق بقطع المياه لمدة 16 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة

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تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان عن إجراء ضروري يتعلق بانقطاع خدمة المياه في عدة مناطق بالمحافظة. سيبدأ هذا الانقطاع من الساعة العاشرة مساءً يوم الجمعة 22 ديسمبر وحتى الساعة الثانية ظهر يوم السبت 23 ديسمبر، وذلك لتنفيذ أعمال ترحيل خط مياه وأعمال إحلال وتجديد طلمبة غاطسة في محطة صرف صحي.

تنبيه هام لسكان هذه المناطق بقطع المياه لمدة 16 ساعة

مناطق تأثرت بهذا الإجراء تشمل وسط المدينة، الكورنيش، أطلس، صالح حرب، ومناطق أخرى. يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الشركة لتطوير بنية التحتية وضمان جودة الخدمة.

لتسهيل تجاوز هذا الانقطاع، تهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات في المناطق المتأثرة بتخطيط احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة. وتؤكد على جاهزيتها لتوفير سيارات المياه الصالحة للشرب مجانًا في المناطق المتأثرة، مع فتح خط ساخن للتواصل يُطلب من المواطنين الاتصال به لأي استفسارات.

تأتي هذه الجهود تأكيدًا على التزام الشركة بتقديم خدمات عالية الجودة، مع التأكيد على أهمية التعاون المشترك بين الجهات المعنية والمجتمع المحلي للتغلب على التحديات بأقل تأثير ممكن.