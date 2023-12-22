فرصة العمر سيارات للتنازل في السعودية بدون مقابل بسبب السفر المفاجئ

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سوق السيارات في المملكة العربية السعودية يعد من الأسواق الكبيرة والنشطة، حيث يتوفر مجموعة واسعة من السيارات الجديدة والمستعملة. تحظى السيارات المستعملة بشعبية كبيرة في المملكة، حيث تعتبر أكثر اقتصادية مقارنة بالسيارات الجديدة، مما يجعلها خيارًا جذابًا للأفراد ذوي الميزانيات المحدودة.
سيارات للتنازل في السعودية بدون مقابل
تشمل السيارات المستعملة تشكيلة واسعة من العلامات التجارية والطرازات، مما يتيح للعملاء اختيار السيارة التي تناسب احتياجاتهم وميزانيتهم. إليك بعض العروض المتاحة حاليًا:
- تويوتا راف فور 2022:
- حالة المركبة: مستعملة
- ناقل الحركة: أوتوماتيك
- المحرك: 2500 سي سي بنزين
- نوع الدفع: دفع رباعي
- الممشى: 74,000 كيلو متر
- تفاصيل التنازل: على بنك البلاد، 18 قسط شهري دفعهم، 42 قسط شهري متبقي، قسط شهري 800 ريال، دفعة أخيرة 44,000 ريال.
- إم جي 5 2022:
- حالة المركبة: مستعملة
- المدينة: جدة
- ناقل الحركة: أوتوماتيك
- نوع الهيكل: صالون
- نوع الوقود: بنزين
- حادث بسيط وبحاجة للإصلاح
- قسط شهري 1,108 ريال لمدة ثلاث سنوات
- تويوتا يارس 2021:
- حالة المركبة: مستعملة
- المدينة: مكة المكرمة
- هيكل: هاتشباك
- ناقل الحركة: أوتوماتيك
- نوع الوقود: بنزين
- الممشى: 50,000 كيلو متر
- قسط شهري 1,340 ريال شامل التأمين
- هيونداي سوناتا 2012:
- حالة المركبة: مستعملة
- المدينة: الإحساء
- اللون الخارجي: رمادي
- ناقل الحركة: أوتوماتيك
- الممشى: 120,000 – 129,999 كيلو متر
- قسط شهري 1,340 ريال شامل التأمين
- هيونداي إلنترا 2016:
- حالة المركبة: مستعملة
- المدينة: نجران
- اللون الخارجي: أبيض
- ناقل الحركة: أوتوماتيك
- الممشى: 217,000 كيلو متر
- قيمة البيع: 20,000 ريال
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت الوطن السعودي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.