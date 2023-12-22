شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مواعيد ومدة كل الاجازات والعطلات في مصر في 2024 والان مع التفاصيل الكاملة

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كل عام وحضراتكم بألف خير، بمناسبة انقضاء العام الميلادي 2023 وحلول عام جديد 2024، نتمنى للجميع عامًا مليئًا بالخيرات والبركات، وأن يكون فاتحة لفصل جديد من النجاح والسعادة. في هذه الفترة الجميلة، دعونا نلقي نظرة على الأيام المقبلة وعلى الاجازات والعطلات الرسمية التي ستزين حياتنا في العام الجديد.

مواعيد ومدة كل الاجازات والعطلات في مصر في 2024

نتيجة العام 2024 ومواعيد الاجازات والعطلات الرسمية:

يشهد عام 2024 العديد من المناسبات الهامة والأحداث التي تعكس تراثنا وتقاليدنا، ومن بين هذه المناسبات:

عيد الميلاد للأخوة الأقباط (7 يناير 2024):

يكون هذا اليوم فرصة لنشر الحب والتسامح بين جميع أفراد المجتمع.

يكون هذا اليوم فرصة لنشر الحب والتسامح بين جميع أفراد المجتمع. ثورة يناير وعيد الشرطة (25 يناير 2024):

يُحيي هذا اليوم ذكرى الثورة التي شهدتها بلادنا، ويكرم دور الشرطة في حفظ الأمن والنظام.

يُحيي هذا اليوم ذكرى الثورة التي شهدتها بلادنا، ويكرم دور الشرطة في حفظ الأمن والنظام. عيد الفطر المبارك (10-12 أبريل 2024):

فرصة للتآلف والتراحم، حيث يتم الاحتفال بانتهاء شهر رمضان المبارك.

فرصة للتآلف والتراحم، حيث يتم الاحتفال بانتهاء شهر رمضان المبارك. عيد تحرير سيناء (25 أبريل 2024):

يُعبّر هذا اليوم عن الفخر بتحرير أرضنا الغالية.

يُعبّر هذا اليوم عن الفخر بتحرير أرضنا الغالية. عيد العمال (1 مايو 2024):

يكرّم هذا اليوم العمال ودورهم الكبير في بناء وتطوير الوطن.

يكرّم هذا اليوم العمال ودورهم الكبير في بناء وتطوير الوطن. يوم شم النسيم (6 مايو 2024):

يعد هذا اليوم مناسبة للاحتفال بالطقوس والفعاليات التقليدية.

يعد هذا اليوم مناسبة للاحتفال بالطقوس والفعاليات التقليدية. وقفة عرفات (15 يونيو 2024):

يتزامن هذا اليوم مع أداء مناسك الحج، حيث يقف الحجاج في عرفات.

يتزامن هذا اليوم مع أداء مناسك الحج، حيث يقف الحجاج في عرفات. عيد الأضحى المبارك (16-19 يونيو 2024):

يُحيي هذا العيد ذكرى تضحيات النبي إبراهيم عليه السلام.

يُحيي هذا العيد ذكرى تضحيات النبي إبراهيم عليه السلام. ثورة يونيو (30 يونيو 2024):

يُخلد هذا اليوم ذكرى الثورة التي شهدتها بلادنا.

يُخلد هذا اليوم ذكرى الثورة التي شهدتها بلادنا. رأس السنة الهجرية (7 يوليو 2024):

يمثل هذا اليوم بداية العام الهجري الجديد.

يمثل هذا اليوم بداية العام الهجري الجديد. ثورة يوليو (23 يوليو 2024):

يُحيى في هذا اليوم ذكرى الثورة التي ساهمت في تحقيق الحرية والاستقلال.

يُحيى في هذا اليوم ذكرى الثورة التي ساهمت في تحقيق الحرية والاستقلال. المولد النبوي الشريف (15 سبتمبر 2024):

يعتبر هذا اليوم مناسبة للاحتفال بميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

يعتبر هذا اليوم مناسبة للاحتفال بميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 2024):

يُكرّم في هذا اليوم دور القوات المسلحة في الحفاظ على أمن الوطن.

تلك هي بعض اللحظات التي ستميز عام 2024، ونتمنى للجميع عامًا مليئًا بالفرح والتحديات المثمرة. تذكروا دومًا أن كل يوم هو فرصة جديدة لتحقيق النجاح والسعادة. كل عام وأنتم بألف خير.