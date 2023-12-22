تراند اليوم : أول تعليقات لمسؤولين من إسرائيل وأمريكا وروسيا على قرار مجلس الأمن بشأن غزة

صحيفة الخليج 365: علق مسؤول إسرائيلي على تصويت مجلس الأمن، الجمعة، على مشروع قرار يدعو إلى "وقف إنساني عاجل وممتد، وإقامة ممرات في جميع أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام، لتمكين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق".

مسؤول إسرائيلي

وقال المسؤول: " من وجهة نظرنا، القرار غير ضروري ويثبت عدم قدرة الأمم المتحدة على لعب دور إيجابي في الصراع. وبعد ما يقرب من ثلاثة أشهر، لم تدن الأمم المتحدة بعد مجزرة 7 أكتوبر الماضي". حسب cnn.

وبعد أنباء عن تبني القرار قال وزير الخارجية الإسرائيلي: "ستواصل إسرائيل الحرب حتى إطلاق سراح جميع الرهائن والقضاء على حركة حماس في قطاع غزة".

مندوب الأمم المتحدة

وفي السياق نفسه وصف مندوب الولايات المتحدة قرار المجلس بأنه "قرار إنساني قوي"، وقال إن التصويت أوضح أنه "يجب على جميع الأطراف احترام القانون الإنساني الدولي".

المندوب الروسى

وكان المندوب الروسي قد طرح تعديلا على مسودة مشروع القرار في مجلس الأمن قبل التصويت مباشرة يركز على "الوقف الفوري للأعمال العدائية"، قائلا إن الولايات المتحدة "تحيد" هذه العبارة الجديدة، وإنه مع "كل صياغة جديدة، يفقد النص أحكاما أكثر فأكثر أهمية".

وقد تم رفض هذا التعديل الذي قدمه المندوب الروسي