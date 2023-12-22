شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أفضل مواقع الذكاء الصناعي في 2024 واستخداماتها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فيديو الزعاق يكشف كيف كان يعرف بدو السعودية دخول المربعان مع تطور التكنولوجيا، أصبحت مواقع الذكاء الاصطناعي لها دور حيوي في تحسين حياتنا اليومية. في هذا التقرير، سنلقي نظرة على بعض من أبرز مواقع الذكاء الاصطناعي المبتكرة في عام 2024 وكيف يمكن استخدامها لتعزيز تجربتنا. أفضل مواقع الذكاء الصناعي في 2024 واستخداماتها Chat GPT: تُعتبر هذه الأداة مثيرة للاهتمام حيث تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى متنوع، بدءًا من المحادثات وصولاً إلى شرح المواضيع المعقدة. واجهتها البسيطة تخفي وراءها تعقيدًا يجعلها مفيدة ومتنوعة.

Tableau: تسهم Tableau في توفير تصورات بيانية جميلة تساعد المديرين التنفيذيين في اتخاذ قرارات أفضل. يمكنهم فهم التوقعات ووضع استراتيجيات فعالة باستخدام هذه الأداة.

Tellius: تُعتبر Tellius أداة ذكاء أعمال تتيح للمستخدمين طرح أسئلة بسيطة باللغة الإنجليزية للحصول على تصورات فورية بناءً على بياناتهم، مما يسهم في تحسين عمليات اتخاذ القرار.

Zest AI: تستخدم Zest AI الذكاء الاصطناعي في مجال التمويل للتنبؤ بالمخاطر وتوفير خيارات إقراض فعّالة وأكثر دقة، مما يوسّع وصول الأفراد إلى الائتمان بأمان.

Zia (Zoho): يساعد Zia في تحليل البيانات، وإنشاء التقارير، وتسهيل سير العمل. يستفيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين تجارب المستخدم واتخاذ قرارات مستنيرة.

SAS: تُعد منصة SAS متعددة الاستخدامات وتساعد الشركات في التعامل مع العمليات الحساسة مثل تقييم المخاطر ومعلومات العملاء باستخدام التحليلات المتقدمة.

H2O: تعتبر H2O منصة رائعة للذكاء الاصطناعي تستند إلى التعلم الآلي، مما يتيح للمستخدمين اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات في الوقت الفعلي.

Salesforce: تُعد Salesforce منصة CRM رائدة تستخدم التعلم الاصطناعي لإدارة العملاء وتحسين العمليات التجارية.

Adobe Firefly: Firefly من Adobe تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين الصور وتعديلها بطريقة فعّالة وأخلاقية.

Microsoft Bing Creator: يُعتبر MS Bing Creator أداة مجانية تمامًا لإنشاء فنون ذكية بفضل تطوير OpenAI، ويعتبر إضافة قوية لمولدات الفن.



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