شكرا لمتابعة خبر عن نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير محمد بن بدر بن فهد بن سعد الأول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على صاحب السمو الأمير محمد بن بدر بن فهد بن سعد الأول آل عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وأدى الصلاة مع سموه ، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الأمير متعب بن ثنيان بن محمد ، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين ، وصاحب السمو الأمير نواف بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن ، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين ، وصاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران ، وصاحب السمو الأمير خالد بن مساعد بن عبدالرحمن ، وصاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن ، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعود بن خالد بن محمد، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الملكي مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي ، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.

كما أدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الأمير بدر بن فهد بن سعد الأول، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد الأول، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن بدر بن فهد بن سعد الأول، وصاحب السمو الأمير خالد بن بدر بن فهد بن سعد الأول، وعدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.