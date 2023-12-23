تراند اليوم : بالفيديو.. مختص في علم النفس يكشف عن صفات الشخص النرجسي.. ويعلق: ‏لا تنصحه ولا توجهه

صحيفة الخليج 365: كشف المختص في علم النفس، الدكتور طارق الحبيب، عن صفات الشخص النرجسي، وكيفية التعامل معه.

وقال خلال لقاء له مع برنامج "ياهلا" المذاع على قناة روتانا خليجية:" الشخص النرجسي مغرور مشغول بقيمته الذاتية المنتفخة، وأناني في كل شيء حتى لو عشق وأحب، وأناني مع أولاده وفي بره لوالده ومع زوجته ورفاقه، ويحتاج لطريقة معينة في التعامل مع نفسه".

وتابع:" النرجسي مشهور بعظمته، فمثلا إذا دخل مجلس، لازم يكون في صدر المجلس وإذا ما حطوه يزعل".

وحول كيفية التعامل مع الشخص النرجسي قال:" الشخص النرجسي لا تنصحه، ولا تنتقده، ولا توجهه".

وتابع:"عند التعامل مع الابن النرجسي علمه أن النجاح أفعال لا أقوال، فينشغل بالإنجاز عن استشعار النرجسية والعظمة،وإذا الأب هو النرجسي، تجاوب معه واستمع إليه طالما هو شيء لرضاه ولن يضر أحد".