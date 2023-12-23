تراند اليوم : بالفيديو.. وزير الخارجية الليبي الأسبق " عبد الرحمن شلقم" يكشف سبب منع القذافي بث أغاني أم كلثوم وعبدالحليم على التلفزيون الليبي

صحيفة الخليج 365: كشف وزير الخارجية الليبي الأسبق " عبد الرحمن شلقم"، عن قرار غريب لمعمر القذافي بعد توقيع مصر اتفاقية كامب ديفيد.

وقال خلال لقاء له مع برنامج "السطر الأوسط" المذاع على قناة mbc:" القذافي كان معترض على اتفاقية كامب ديفيد، واستدعاني في ذلك الوقت وقال لي ممنوع إذاعة أو بث أي شيء يخص مصر سواء أغاني أو أذان أو قرآن".

وتابع :" كان القذافي يحب القارىء محمد صديق المنشاوي، وقال حتى المنشاوي لا تذيع له، وكذلك الفنانين"، وأشار إلى أنه قال للقذافي" أم كلثوم، وعبد الحليم حافط، وعبد الوهاب، أيش علاقتهم باتفاقية كامب ديفيد".

ولفت إلى أن القذافي رد عليه قائلا:" أنت ما تصلح تكون وزير أو أمين الإعلام، أنت خريج مصر، عقليتك مصرية".