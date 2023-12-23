شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يشيد بجهود تطوير العمل التعليمي وتحقيق مستهدفاته والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نوه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، بما يحظى به التعليم من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة -حفظها الله- وتوفير الإمكانات اللازمة لمواصلة المسيرة التعليمية, سائلاً المولى عز وجل أن تكلل كافة الجهود بالتوفيق والنجاح.

كما أشاد سموه بجهود وزير التعليم ومتابعته وحرصه على تطوير العمل التعليمي، وتحقيق مستهدفاته بتميُّز وفاعلية.

مدارس الأنجال الأهلية

كان صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء رعى حفل الـ40 عاماً لمدارس الأنجال الأهلية على تأسيسها.

جاء ذلك بحضور وزير التعليم، يوسف بن عبدالله البنيان، وأصحاب السمو وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال.

وأكدت المدير التنفيذي لمدارس الأنجال الأهلية ابتسام العفالق، على اقتناص الفرص ومتابعة كل جديد والتكيّف مع التغيرات والتحديات الجديدة لبناء برامج جديدة توفر مساحة أكبر للإبداع والابتكار، ليسهم الطلاب بفاعلية في تحقيق رؤية المملكة 2030م، معربةً عن شكرها لسمو محافظ الأحساء لرعايته واهتمامه بقطاع التعليم بالمحافظة.

وعُرض فيديو وثائقي يحكي مسيرة 40 عامًا لمدارس الأنجال الأهلية، يستعرض ذكرياتها ومنجزاتها، وأهم مراحل التطوّر التي مرت بها.

الهوية البصرية الجديدة لمدارس الأنجال الأهلية

ودشّن سمو محافظ الأحساء الهوية البصرية الجديدة لمدارس الأنجال الأهلية، التي جاءت لتعكس مفهوم قيم المدارس ومبادئها، وتوافق دلالاتها مع سعي المدارس لاحتضان وتمكين الطلاب في جميع المجالات وداعمة لرعاية الموهوبين.

كما دشن سموّه، مؤسسة لطيفة العفالق وأولادها التنموية، التي تهدف إلى رفع قدرات الأفراد والإسهام في تنمية القدرات البشرية من خلال التدريب والتطوير والتمكين، كمثال يُحتذى به للدور الاجتماعي لرجال وسيدات الأعمال والمسؤولين في تنمية الشباب.

وأشارت لطيفة العفالق إلى بداية تأسيس المدارس، ورحلة الجودة والتميُّز التي بدأت بها لخدمة التعليم، وأهم الأهداف التي تطمح لها المؤسسة، فيما كرّم سموّه ووزير التعليم شُركاء النجاح, والتُقطت الصور التذكارية.