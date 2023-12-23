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كشف المؤتمر الدولي لسوق العمل في الرياض عن إشكالية تتمثل في حاجة الأسواق العالمية إلى توفير أكثر من 20 مليون وظيفة بحلول عام 2030، ورغم هذا الاحتياج الهائل، أشارت منظمة العمل الدولية إلى توقعات سلبية تتعلق بتقليل أجور العمل، ولكنها في الوقت ذاته أكدت على إمكانية فتح فرص عمل جديدة.

بكل أسف تم تخفيض المرتبات

أثناء جلسة حوارية بعنوان “المستقبل الواعد لسوق العمل” ضمن فعاليات المؤتمر الدولي لسوق العمل في الرياض، ألقى المدير العام للمنظمة الدولية للعمل، جلبرت هونجبو، نظرة شاملة على التحديات التي تواجه أسواق العمل العالمية. وتنوعت هذه التحديات بين تغير المناخ والتقدم التكنولوجي السريع والتغيرات في التركيبة السكانية والتوترات الجيوسياسية.

وأوضح هونجبو أن تحقيق التغطية العالمية لأسواق العمل في العالم بحلول 2030 سيتطلب توفير 24 مليون وظيفة، مع التأكيد على أن معدلات العمل للشباب والفتيات في المنطقة العربية تبلغ حوالي 26%.

تحدث هونجبو عن أهمية الاستثمار في البنية التحتية العالمية، مشيرًا إلى ضرورة التوسع في شبكات الإنترنت وجعل ثقافة التعلم مدى الحياة محورًا أساسيًا. كما أكد على أن التحولات التكنولوجية، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، يمكن أن تشكل فرصًا هائلة لقوى العمل، مع التأكيد على ضرورة تمكين الشباب من التكيف والابتكار.

وختم هونجبو بالتأكيد على أن الشباب ليسوا فقط مستفيدين في سوق العمل بل هم شركاء فعّالين، داعيًا إلى مضاعفة الجهود لتحقيق الازدهار وتجاوز التحديات المعقدة التي تواجهها سوق العمل، وضمان الاستدامة للأجيال القادمة.