شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على سيارة المعاقين في مصر من بداية 2024 والان مع التفاصيل الكاملة

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يسعى الكثيرون لفهم شروط الحصول على سيارة لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تتيح لهم هذه السيارة الاستفادة من العديد من المزايا، بما في ذلك الإعفاء من الجمارك، يعتبر هذا الدعم من أهم أشكال الدعم التي قدمتها وزارة التضامن الاجتماعي بهدف مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة على الحصول على سيارة تكون لهم مصدر دخل.

سيارة المعاقين في مصر

أعلنت وزارة التضامن عن شروط الحصول على سيارة للمعاقين، وتتمثل هذه الشروط في النقاط التالية:

يجب أن يكون عمر المتقدم أقل من 18 عامًا.

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيم بإقامة دائمة في البلاد.

مساحة السيارة الداخلية يجب أن لا تتجاوز 1600 سي سي.

يجب عدم قدرة المتقدم على بيع السيارة أو التصرف فيها قبل مرور 5 سنوات من تاريخ إعفاء الجمارك.

إجراء الكشف الطبي للمعاق للتحقق من قدرته على قيادة السيارة.

يتعين تسجيل السيارة باسم المعاق.

تقديم تقرير اجتماعي من وزارة الشؤون الاجتماعية يثبت إعاقته ووضعه المالي.

إرفاق تقرير من المجلس الأعلى يحدد نسبة الإعاقة والتجهيزات المطلوبة.

لضمان نجاح عملية الحصول على سيارة لذوي الاحتياجات الخاصة، يتوجب اتباع بعض الخطوات المهمة، وهي كالتالي: