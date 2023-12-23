شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن سلم رواتب الموظفين في مصر من بداية يناير 2024 بعد إقرار العلاوات والان مع التفاصيل الكاملة

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في ظل التطورات الجديدة يتسارع البحث عن قيمة معاشات يناير 2024 من قبل الآلاف من مستفيدي المعاشات في مصر، وذلك في ضوء التوقعات بتطبيق زيادة جديدة وفقًا لأحكام القانون، وفقًا لإعلان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ستشهد قيمة المعاشات لأكثر من 11 مليون مواطن مصري زيادة اعتبارًا من شهر يناير 2024.

سلم رواتب الموظفين في مصر

وفقًا لتصريحات اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة، فإن الحد الأدنى للمعاشات سيشهد زيادة في يناير 2024 ليصل إلى 1300 جنيهًا بدلاً من 1105 جنيهًا، وأيضًا سيصل الحد الأقصى لقيمة المعاشات إلى 10080 جنيهًا بدلاً من 8720 جنيهًا.

وأوضح عوض أن هذه الزيادة تأتي نتيجة رفع الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، حيث يصبح الحد الأدنى لأجر الاشتراك 2000 جنيه بدلاً من 1700 جنيه، والحد الأقصى 12600 جنيه بدلاً من 10900 جنيه.

وبموجب القانون رقم 148 لسنة 2019، يتم زيادة هذين الحدَّين سنويًا، حيث تزيد المعاشات بنسبة 15% وفقًا للمادة 35 من القانون.

يُتوقع صرف معاشات يناير 2024 في بداية الشهر المقبل، ويشير عوض إلى خطة طموحة تهدف إلى تحقيق نسبة 80% من المرتب بعد بلوغ سن المعاش. سيتم الصرف للمواطنين خلال ثلاثة أيام متتالية عبر ماكينات الصرف الآلي والمحافظ الإلكترونية ومنافذ فوري.