شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو.. أجواء غائمة وسحب تعانق برج الساعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقطت عدسات "الإخبارية" أجواء غائمة على المسجد الحرام وسحب تعانق برج الساعة.

كما التقطت الكاميرات أيضا هطول أمطار شمال شرق جدة.

وعن طقس اليوم في منطقة مكة المكرمة، توقع المركز الوطني للأرصاد اليوم السبت، هطول أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة وغزيرة، على عدد من المناطق.

وأشار إلى أن المناطق تشمل العاصمة المقدسة، الليث، الطائف، وأضم وميسان.

ولفت إلى أن الحالة يصحبها نشاط في الرياح، وصواعق رعدية، وتدنّ في مدى الرؤية الأفقية.