تراند اليوم : شاهد: الجيش الإسرائيلي يكتشف نفقًا جديدا لحماس في غزة.. وكلب بوليسي مدرب يوثق ما بداخله!

ترجمة حصرية: قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أمس الجمعة ، إن الجنود اكتشفوا نفقًا أقامته حركة حماس في الجزء الجنوبي من مدينة غزة بمساعدة وحدة الكلاب البوليسية المتخصصة في إسرائيل.

وأظهر مقطع فيديو نشره الجيش الإسرائيلي في موقع إكس، يظهر كلب مثبتا عليه كاميرا، وهو يهرول على طول النفق، الذي يتضمن نظاما متطورا من الأنفاق.

وأبان الفيديو غرف قيادة واتصالات ومخزنًا ومخابئ، بالإضافة إلى البنية التحتية للمياه والكهرباء.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الطريق عبارة عن "هيكل متعدد المستويات" داخل المدينة الفلسطينية.