شكرا لمتابعة خبر عن كواليس محاولة اغتيال الملك عبدالله .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف عبد الرحمن شلقم، وزير الشؤون الخارجية الليبي سابقًا، كواليس محاولة اغتيال الملك عبدالله بن عبدالعزيز عندما كان وليا للعهد، ووجهت أصابع الاتهام حينها إلى الرئيس الليبي السابق معمر القذافي.

وكانت العلاقات بين ليبيا والمملكة قد شابها توترات عقب قيام الملك عبدالله بالرد على تصريحات أساءت للمملكة قالها القذافي في القمة العربية 2003 الذي أقيم في شرم الشيخ بمصر، وبعدها تم التخطيط لقتله.

وذكر شلقم أن المخطط كان يتضمن قيام عناصر باستخدام متفجرات من أجل اغتيال الملك عبدالله، مشيرا إلى أن الأمير سعود بن فيصل، وزير الخارجية أطلعه على المخطط الذي علمت به المخابرات في المملكة.