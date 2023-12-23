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في متابعة لترتيب الجيوش العالمية لعام 2024، يظل الجيش الأمريكي في المقدمة بتفوق واضح، حافظًا على مكانه الأول، على الرغم من تحديات الصين المستمرة لتقليص الفجوة بينهما.

ترتيب الجيوش العربية بين جيوش العالم في 2024

يعزى تفوق الجيش الأمريكي إلى عدة عوامل بارزة:

القوة العاملة والاحتياط: يتميز الجيش الأمريكي بقوة عاملة كبيرة ونظام احتياطي قوي، مما يمكنه من التعبئة السريعة في حالات الطوارئ.

يتميز الجيش الأمريكي بقوة عاملة كبيرة ونظام احتياطي قوي، مما يمكنه من التعبئة السريعة في حالات الطوارئ. التكنولوجيا العسكرية المتقدمة: يمتلكت الولايات المتحدة تقنيات عسكرية متطورة، من طائرات مقاتلة إلى صواريخ بالستية وغواصات نووية.

يمتلكت الولايات المتحدة تقنيات عسكرية متطورة، من طائرات مقاتلة إلى صواريخ بالستية وغواصات نووية. التفوق الجوي: يعد سلاح الجو الأمريكي الأقوى على مستوى العالم، مع طائرات مقاتلة حديثة ونظام جوي متقدم.

يعد سلاح الجو الأمريكي الأقوى على مستوى العالم، مع طائرات مقاتلة حديثة ونظام جوي متقدم. القواعد العسكرية العالمية: تمتلك الولايات المتحدة شبكة واسعة من القواعد العسكرية حول العالم، مما يمكنها من التدخل السريع في أي منطقة.

تمتلك الولايات المتحدة شبكة واسعة من القواعد العسكرية حول العالم، مما يمكنها من التدخل السريع في أي منطقة. الإنفاق العسكري: بفضل أكبر ميزانية دفاعية في العالم، يستطيع الجيش الأمريكي الاستمرار في تطوير قدراته وتعزيز تفوقه.

روسيا تحتل المركز الثاني:

على الرغم من تأثر سمعة الجيش الروسي بغزوه لأوكرانيا في عام 2022، إلا أنه يحتفظ بالمركز الثاني في تصنيف Global Firepower. تشير التقارير إلى قيود في القدرات العسكرية الروسية، ولكنها تظل منافسًا قويًا.

الهند تتصدر الجيوش العربية:

تبرز الهند بقوة بفضل حجم سكانها الضخم والذي يسهم في تصنيفها في المرتبة الثالثة عالميًا. تتمثل قوتها في القوى العاملة الكبيرة والتكنولوجيا العسكرية المتقدمة.

الصين تتقدم بخطى ثابتة:

تظهر الصين بوضوح كقوة عسكرية صاعدة، حيث تركز على تعزيز القدرات البحرية والجوية والبرية. التوترات حول تايوان والمطالبات في بحر الصين الجنوبي تعكس استعدادها للدور الرئيسي على المستوى العسكري العالمي.

المملكة المتحدة واليابان تحتلان المراكز الخامسة والثامنة على التوالي:

تتألق المملكة المتحدة بفضل قوتها في القوى العاملة والقوة الجوية، وتظل جيشها قويًا بالرغم من حجمه. من جهة أخرى، يظل لدى اليابان جيشًا متميزًا رغم تقييدها في استخدام القوة بشكل خارجي.

باكستان ترتقي إلى المركز السابع:

تشهد باكستان ارتفاعًا في التصنيف لتحتل المركز السابع، مع تعزيز قدراتها العسكرية.

إيطاليا وفرنسا في قائمة أفضل عشر دول:

تظل إيطاليا وفرنسا ضمن القائمة العالمية الريادية، حيث تتألق إيطاليا في مجال الطائرات والمروحيات، بينما تتميز فرنسا بأسطولها البحري القوي وحاملات الطائرات.