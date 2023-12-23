شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الاستعلام عن تكافل وكرامة الجديد لهذا الشهر بالرقم القومي والان مع التفاصيل الكاملة

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تقوم الدولة المصرية بتوفير معاش تكافل وكرامة لمواطنيها بهدف دعمهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة على مستوى العالم. ومع اقتراب نهاية شهر ديسمبر، يتزايد البحث من قبل المواطنين عن روابط للاستعلام عن هذا المعاش لتلبية متطلبات حياتهم.

الاستعلام عن تكافل وكرامة

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة رائعة للمواطنين، حيث يمكنهم الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عبر الرابط الإلكتروني للوزارة. يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

سجل الدخول إلى حسابك.

اختر الاستعلام عن نتيجتك.

أدخل الرقم القومي.

اضغط على زر الاستعلام.

سيتم توجيهك إلى صفحة توضح حالة طلبك، سواء كان قد تم قبوله أو رفضه، مع توضيح الأسباب في حالة الرفض.

تكذيب الأخبار حول زيادة في معاش تكافل وكرامة:

تم تداول أخبار حول زيادة في معاش تكافل وكرامة بمصاحبة زيادات في الحد الأدنى للأجور. ومع ذلك، نفت وزارة التضامن الاجتماعي هذه الأنباء تمامًا، مؤكدة أنها لم تعلن عن أي زيادات في معاشات تكافل وكرامة خلال شهر يناير. سيتم صرف المعاش كما هو دون أي زيادة.

لذلك، ينصح المواطنون بالتحقق من الروابط الرسمية للوزارة لتجنب انتشار معلومات غير صحيحة والحصول على أحدث المعلومات بشكل دقيق وفعّال.