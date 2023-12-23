اخبار السعوديه

تراند اليوم : شاهد: قصة تحطم طائرة سعودية قبل 27 عاما ووفاة أكثر من 300 راكب وآخر جملتين قالهما قائد الطائرة خالد الشبيلي

0 نشر
0 تبليغ

صحيفة الخليج 365: كشف الراوي علي عبدالله، قصة تحطم طائرة سعودية في عام 1996 بقيادة الكابتن طيار خالد الشبيلي أثناء الإقلاع من مطار نيودلهي بالهند وعدد ركابها كان 312

وعرض الراوي جزءًا من الفيديو وكان الطيار الشبيلي يردد: "استغفر الله ،وأشهد أن لا إله إلا الله"، وأوضح أن الطائرة اقلعت من المطار عند الساعة 6 ونصف مساء متوجهة لمطار الظهران بالشرقية وفي نفس الوقت كانت طائرة كازاخستانية تستعد للهبوط وفيها 37 راكب.

وأشار إلى أن المصيبة هو عامل المراقبة كان لا يفهم إنجليزي، والمشكلة الأكبر أن الاضطرابات الهوائية جعل الطائرة الكازاخستانية تغير مسارها لنفس مسار طائرة الخطوط .

وبين أن الطيار الكازاخستاني رأى الطائرة بعينه وبلغ برج المراقبة لكن كان يوجد سوء إرسال وقتها، وعدم توافر أجهزة قياس دقيقة بالمطار.

وذكر بأن برج المراقبة انتبه للكارثة متأخرا وحاول التواصل مع الطيار وعامل اللاسلكي لتغيير المسار لكن فات الأوان فوقع الحادث بصدم جناح طائرة الكازاخستانية مؤخرة الطائرة السعودية فانفجرت الطائرتان وكان هذا أكبر حادث جوي في التاريخ وتوفى جميع الركاب في الطائرتين وعددهم 349 راكب.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا