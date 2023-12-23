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تراند اليوم : هل وضع الحناء على الرأس في الشتاء تسبب الجلطات؟.. خالد النمر يُجيب!

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صحيفة الخليج 365 : رد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، على الشائعات المتداولة بشأن حناء الرأس تسبب الجلطات.

وقال النمر عبر حسابه الرسمي على منصة إكس :" وضع الحناء على الرأس في الشتاء ليس له علاقة بالجلطات".

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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