تراند اليوم : هل وضع الحناء على الرأس في الشتاء تسبب الجلطات؟.. خالد النمر يُجيب!

صحيفة الخليج 365 : رد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، على الشائعات المتداولة بشأن حناء الرأس تسبب الجلطات.

وقال النمر عبر حسابه الرسمي على منصة إكس :" وضع الحناء على الرأس في الشتاء ليس له علاقة بالجلطات".